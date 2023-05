Poste: per la Festa della Mamma anche a Grosseto iniziative per la parità di genere

Grosseto: Poste Italiane anche quest’anno festeggia la Festa della mamma, in calendario domenica 14 maggio, promuovendo in provincia di Grosseto una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.



L’Azienda ha pensato per le neo-mamme un percorso dedicato “Lifeed”, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

Si ricorda che nella Provincia di Grosseto ben il 72%, dei dipendenti è donna, circa 360 colleghe. Nei 95 uffici postali della provincia, ben 55 sono tutti “in rosa”, cioè con sole donne e 27 delle quali ricoprono ruoli direttivi.

Numeri questi che testimoniano l’impegno costante dell’Azienda nelle politiche di parità di genere, della diversità e dell’inclusione e più in generale nella gestione delle risorse umane. Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, Poste Italiane ha ottenuto infatti la certificazione “Top Employers” per la qualità delle politiche in tema di organizzazione e valorizzazione delle risorse umane.