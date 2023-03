Post gara Sangiovannese-Us Grosseto: le reazioni delle Istituzioni

On.le Fabrizio Rossi, assessore allo sport comune di Grosseto: “Io sto con il patron Giovanni Lamioni e con la società. Ancora una volta mortificato il vero sport e un’intera città”.



Grosseto: “Sangiovannese-Grosseto non doveva essere disputata”. Così si legge in un post sulla pagina personale di Facebook di Fabrizio Rossi, Parlamentare e assessore allo Sport del Comune di Grosseto.

“La gara di campionato contro la Sangiovannese, non doveva disputarsi per l’altezza irregolare delle porte (circa 10 cm. più basse). – scrive Rossi su FB - E’ vergognoso vedere prima della gara, far scavare una fossetta lungo la linea di porta con pala e zappe da parte degli inservienti della Sangiovannese per ripristinare la regolare altezza delle porte.

Così facendo però si è modificato, rendendo quindi irregolare il terreno di gioco, addirittura in un punto molto delicato e importante come è quello dell’area di porta. Un direttore di gara all’altezza non avrebbe far dovuto disputare la gara. Adesso, dopo quello che è successo recentemente contro il Gavorrano e il Livorno, sono davvero troppe le “ingiustizie” subite dall’Us Grosseto in campionato. Una società e una intera città che meritano rispetto da parte di tutti a partire dalla Lega Nazionale Dilettanti della Federcalcio. Con quello che è successo oggi a San Giovanni Valdarno, la misura è davvero colma”.