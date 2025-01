Possibili aumenti di luce e gas

Il servizio è gratuito e rivolto a cittadini, pensionati e imprese. Ecco come ricevere la consulenza

Grosseto: Il nuovo anno potrebbe portare brutte sorprese sul fronte dei costi per i consumi delle famiglie: secondo le stime di Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nei primi mesi del 2025 le tariffe di gas ed energia potranno subire un aumento del 30% e neppure i consumatori vulnerabili sono esenti da rincari, che si aggirerebbero, si stima, intorno al 18%.

“I costi per le utenze impattano molto sull’economia delle famiglie e delle imprese – dice Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – e proprio per affrontare il problema legato ai rincari che, ciclicamente, si presenta, abbiamo attivato un sportello di consulenza gratuito che permette di valutare quali sono le migliori offerte presenti sul mercato, in base alle proprie esigenze specifiche”.

Lo sportello Energia è finalizzato ad analizzare i costi sostenuti dall’utente, vagliare le necessità specifiche e andare a ricercare, tra le varie tariffe proposte sul mercato libero, quella più adeguata. È un servizio, gratuito, pensato per le famiglie, i pensionati e le imprese. “Crediamo che il compito di un’associazione come la nostra – aggiunge Bramerini – sia anche quello di dare risposte alla comunità in cui opera, non solo di effettuare servizi e, per questo, attraverso i nostri esperti, pensiamo di poter rendere un servizio utile”. Per avere informazioni o fissare un appuntamento è possibile scrivere all’indirizzo sportelloenergia@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 47111.