Porti commerciali, assegnate le risorse all'Autorità portuale regionale

Viareggio, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio e Marina di Campo.

Firenze: Assegnate le risorse all’Autorità portuale regionale, che potrà così portare avanti anche nel 2023, all’interno del triennio 2023-2025, sia l’attività ordinaria, che il piano di investimenti, nei quattro principali porti commerciale della Toscana: Viareggio, Porto Santo Stefano, Isola del Giglio e Marina di Campo.



Con una delibera proposta dall’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli ed approvata dalla Giunta, la Regione Toscana ha assegnato all'Autorità portuale regionale 850 mila euro per le spese correnti e 750 mila euro per le spese di funzionamento ordinario dell’ente.

Confermato poi, per l’anno 2023 lo stanziamento di 385 mila euro per le vie navigabili e, nello specifico, per manutenzione ordinaria e gestione delle funzioni amministrative relative al Canale Burlamacca.





Il totale degli stanziamenti per investimenti da realizzare nei 4 porti di competenza dell’Autorità portuale regionale ammonta a 4 milioni e 600 mila euro di cui :

• 2 milioni e 600 mila per interventi relativi al porto di Viareggio (tra i quali l'escavo dell'imboccatura del porto, la riqualificazione architettonica di Piazza Viani, la riqualificazione ambiti portuali di Via Savi, Via Virgilio e Via del Porto, interventi straordinari di manutenzione della banchina sud presso le porte vinciane del canale Burlamacca)

• 1 milione e 215 mila euro per interventi relativi a Porto Santo Stefano (tra i quali l'ampliamento terrazza Via Barellai e realizzazione porticato Scalo Colombo)

• 415 mila euro per interventi relativi al porto dell'Isola del Giglio (tra i quali la riqualificazione della pavimentazione del piazzale del molo di sottoflutto)

• 320 mila euro per interventi relativi al porto di Marina di Campo (tra i quali la riqualificazione del piazzale Teseo Tesei)

Secondo l'assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli: “Gli investimenti mirati e le attività manutentive sono imprescindibili per lo sviluppo delle attività portuali nella nostra regione. Per questo è importante la condivisione del piano delle attività con l’Autorità portuale regionale, che ringrazio. Andiamo avanti con gli investimenti perché i porti della Toscana siano sempre di più un fiore all’occhiello per la nautica e per tutte le numerose attività e opportunità ad essa collegate”.