Porte aperte alla scuola primaria Buozzi per bambini e genitori

Follonica: Nel pomeriggio di giovedì 30 novembre i bambini della scuola dell'infanzia del Fontino hanno partecipato all’ open day organizzato dalle insegnanti della scuola Primaria di Bruno Buozzi di Follonica.



Dopo aver visitato le ampie e luminose aule, i capienti refettori, gli spaziosi e decorati corridoi i bambini hanno fatto sosta nelle varie aule speciali dove erano stati preparati i materiali per poter effettuare le diverse attività e far loro vivere esperienze con le insegnanti.

I bambini sono stati accolti prima nell'aula del “Chi cerca trova” dove hanno ascoltato la storia di Guizzino e individuato i protagonisti della storia interagendo con entusiasmo tra di loro e con le maestre. In seguito si sono recati nell'aula di pittura dove hanno rappresentato graficamente, usando le tempere, i personaggi precedentemente individuati. Sono poi proseguiti altri laboratori con attività di coding con Codyroby e Bee - Bot.

Dopo aver eseguito vari percorsi con ostacoli e obiettivi da raggiungere, ideati dagli alunni di classe 3ª, i bambini hanno disegnato il loro robot , ognuno ha creato il proprio robot personale. Infine hanno fatto esperimenti di fisica nel laboratorio di scienze. Come riconosce tre polveri simili senza assaggiarle? Le maestre li hanno guidati nell’esperimento mettendo lo zucchero, il sale e la polvere di marmo in tre diversi contenitori di vetro, hanno aggiunto acqua e le hanno mescolate.

Mentre aspettavano l'esito dell'esperienza, l'insegnante, per motivi di sicurezza, ha messo un tegamino con le tre polveri sulla piastra per vedere le trasformazioni. I risultati degli esperimenti sono stati infine tabulati in una tabella che i bambini si sono portati a casa .

Un ‘altra attività proposta ai bambini in visita si è svolta in aula TEAL . I bambini sono stati accolti con una canzone di Benvenuto ”La danza dell’accoglienza”, mimata in alcune parti dall’insegnante che ha invitato i bambini a seguirla attraverso l’ascolto della richiesta del testo musicale. Ritenendo la musica veicolo trasversale di apprendimento si è anche proposto l’ascolto di una canzoncina in lingua inglese per imparare i colori ed alcune strutture su cui lavorare in seguito.La canzone è “rainbow colors song singing walrus”. I bambini si sono divertiti e hanno ripetuto i nomi dei colori.

Successivamente ai bambini è stato fatto estrarre da un sacchettino, un pezzettino di cartoncino colorato( nel sacchetto sono stati messi solo i colori relativi alla canzone). Ciascuno di loro alla richiesta in lingua inglese dell’insegnante di un determinato colore, ha raggiunto l’insegnante al tavolo nel quale erano predisposte figure semplici del colore relativo. I bambini lasciando il cartoncino hanno ripetuto il colore e ritirato la fotocopia da colorare a matita o pennarello relativa al colore estratto. Il disegno è stato portato a casa come ricordo di questa esperienza. Un approccio ludico alla lingua inglese che è il più adeguato per motivare i bambini allo studio della stessa e far acquisire vocaboli base della realtà che li circonda.

Le docenti della scuola primaria di Bruno Buozzi attendono il giorno 4 Dicembre, Lunedi’, i bambini della scuola di infanzia I MELOGRANI che a settembre inizieranno la scuola primaria dalle 17.00 alle 18,30 e il giorno 5 Dicembre Martedi’ i bambini della scuola di infanzia Regina Elena che a settembre inizieranno la scuola primaria dalle 17,00 alle 18.30 per far loro conoscere le attività della scuola e far loro conoscere i loro laboratori.

