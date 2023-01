Polo Universitario Grossetano: Giornate del diritto e delle professioni

La riforma del terzo settore: profili civilistici, contabili e fiscali



Grosseto: Sarà venerdì 13 gennaio alle ore 15 presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori, 43 il secondo convegno delle Giornate del Diritto e delle Professioni; dalla collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Ordine degli Avvocati di Grosseto, Consiglio Notarile di Grosseto, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto è nato un programma di cinque incontri volto ad analizzare temi di attualità come il PNRR, i reati tributari, la riforma del terzo settore ed i problemi delle imprese agricole.





L’iniziativa deriva dalla positiva esperienza che nel passato già era stata proposta come espressione della costante collaborazione tra la Fondazione Polo Universitario Grossetano ed i locali ordini professionali. La sua principale caratteristica è rappresentata dal confronto su temi di comune interesse ed aventi carattere interdisciplinare tra coloro che, rispetto ad essi, hanno una diversa sensibilità e li affrontano nel contesto di diverse esperienze operative, così da sviluppare una riflessione costruttiva sia sul piano sistematico che delle corrette soluzioni da adottare dal punto di vista pratico.

Il titolo è “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PROFILI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI”, presiedono e coordinano il Professore Filippo Dami del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Colonnello Nicola Piccinni, il Dottor Giovanni Puliatti della Corte di Giustizia Tributaria; ne discutono l’Avvocato Gabriele Sepio – Coordinatore della struttura consulenziale del Ministero del Lavoro per la riforma del Terzo Settore, il Notaio Carlo Tarroux, il Ragioniere Daniele Moretti dell’ODCEC Grosseto e la Professoressa Giulia Boletto dell’Università di Pisa.

“La riforma del Terzo Settore ha costituito uno dei principali interventi legislativi degli ultimi anni, avendo determinato una vera e propria rivoluzione della disciplina di tutti i soggetti che operano in un ambito nevralgico della nostra organizzazione sociale. Si tratta, come alcuni l'hanno giustamente definita, di una "riforma in cammino" che sta man mano completando i propri assetti così trovando la sua piena funzionalità. Operatori e professionisti devono confrontarsi con il rinnovato quadro normativo per coglierne lo spirito e valorizzare le numerose opportunità sottese agli istituti indicati da parte del Legislatore. Questo deve avvenire in una prospettiva trasversale che guardi a tutti i diversi ambiti ai quali le norme si rivolgono.”, spiega il Professor Dami, che aggiunge: “ Per questo sono stati coinvolti relatori che si occupano dei profili civilistici, fiscali e contabili e la relazione introduttiva è stata affidata all'Avvocato Gabriele Sepio, primario esperto del settore in quanto coordinatore della struttura consulenziale del Ministero del Lavoro che ha contribuito alla scrittura della riforma.”

L’evento riconosce i crediti formativi agli iscritti agli albi professionali partecipanti. La partecipazione è libera e gratuita.