Attualità Polo Manifatturiero via Genova: 1,300 milioni di euro saranno investiti grazie a Piano di Sviluppo e 5 febbraio 2024

5 febbraio 2024 255

255 Stampa

Redazione

Grosseto: Questa mattina il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco Bruno Ceccherini e gli assessori a Urbanistica e Lavori pubblici, Fabrizio Rossi e Riccardo Ginanneschi, hanno tenuto una conferenza stampa presso i locali della Noxerior in via Genova. Presente anche il delegato di Confindustria Grosseto, Giovanni Mascagni. Obiettivo dell'incontro con i giornalisti era presentare il progetto che in quella zona porterà allo sviluppo del polo manifatturiero. Un milione e 300mila gli euro che saranno investiti grazie al Piano di Sviluppo e Coesione del Governo Meloni. Visualizza la galleria Guarda il video: Progetto riqualificazione e nascita polo manufatturiero area di via Genova a Grosseto Progetto riqualificazione e nascita polo manufatturiero area di via Genova a Grosseto Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Polo Manifatturiero via Genova: 1,300 milioni di euro saranno investiti grazie a Piano di Sviluppo e Polo Manifatturiero via Genova: 1,300 milioni di euro saranno investiti grazie a Piano di Sviluppo e 2024-02-05T16:35:00+01:00 99 it Polo Manifatturiero via Genova: Un 1 e 300mila euro saranno investiti grazie al Piano di Sviluppo e Coesione del Governo Meloni PT1M /media/images/via-genova-gr-1.jpg /media/images/via-genova-gr-1.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 05 Feb 2024 16:35:00 GMT