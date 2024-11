Attualità Polo Bianciardi: porte aperte per scoprire i tuoi talenti 28 novembre 2024

Il Polo Bianciardi di Grosseto invita tutti gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie a partecipare agli Open Day organizzati per presentare l'ampia offerta formativa dell'istituto. Grosseto: Cinque indirizzi per cinque passioni: -Liceo Artistico: dai vita alla tua arte. -Liceo Musicale: esprimi te stesso attraverso la musica. -Liceo Coreutico: esprimi te stesso attraverso la danza. -Tecnico Grafica e Comunicazione: progetta il futuro della comunicazione visiva. -Professionale Web Community Manager: diventa il protagonista del web e social. Date da segnare in calendario: 30 novembre, 18 e 25 gennaio: Ogni indirizzo ti aspetta presso la propria sede dalle 15 alle 17 per farti conoscere i laboratori, le attrezzature e i progetti in corso. 14 dicembre, dalle 15 alle 18: grande evento con stage gratuiti di danza moderna e contemporanea, concerti, laboratori artistici, di grafica e fotografia, tutti gli indirizzi ti aspettano nella sede di Piazza de Maria. Un'occasione unica per: * Incontrare docenti e studenti. * Visitare le strutture e i laboratori. * Partecipare ad attività pratiche e workshop. * Scoprire quale indirizzo fa al caso tuo. Non perdere l'opportunità di entrare a far parte della grande famiglia del Polo Bianciardi!

