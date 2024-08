Attualità Polisportiva Capalbio Scalo: al via la riqualificazione 1 agosto 2024

1 agosto 2024 289

289 Stampa

Redazione

Oltre 400mila euro per rinnovare l’impianto sportivo da parte dell’associazione Sporting club Capalbio, promotrice del progetto di finanza

Capalbio: Sono cominciate le operazioni di riqualificazione dell’impianto sportivo di Capalbio Scalo. “Si tratta di un intervento fondamentale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Marzia Stefani – che permetterà di restituire un bene pubblico al servizio della collettività. Le operazioni, che avranno un costo superiore ai 400mila euro, porteranno alla nascita di due nuovi campi da padel e uno da pickleball, il rifacimento dei campi da tennis, lo spostamento del campo da calcetto e la riqualificazione degli spogliatoi, la palestra e il bar”. “Ci teniamo a ringraziare - dichiara l’assessore al Bilancio Federico Bordo - l’associazione dilettantistica Sporting club Capalbio, promotrice del progetto di finanza, per il sostenimento dell’intero investimento. La collettività beneficerà, con condizioni di favore per i residenti dal punto vista economico, di un’area moderna e rinnovata, senza che le operazioni abbiano intaccato il bilancio comunale”. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Polisportiva Capalbio Scalo: al via la riqualificazione Polisportiva Capalbio Scalo: al via la riqualificazione 2024-08-01T18:00:00+02:00 195 it Polisportiva Capalbio Scalo: al via la riqualificazione PT1M /media/images/Polisportiva-capalbio-2024-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Polisportiva-capalbio-2024-1.jpg Maremma News Capalbio, Thu, 01 Aug 2024 18:00:00 GMT