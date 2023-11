Polisportiva Barbanella Uno Settore Ginnastica Artistica: ottimi risultati a Livorno

Grosseto: Domenica 12 Novembre a Livorno si e’ svolta la gara regionale silver di federazione di 1° divisione. Anche in questa occasione le ginnaste Grossetane, come sempre allenate e sostenute dai tecnici Claudia Salvadore ed Azzurra Terminali, non hanno deluso le aspettative, portando a casa ,al termine delle loro prestazioni ,ottime performance e tanti piazzamenti sul podio .

Tra le piu’ piccole, nella categoria ld3 allieve 3 ,11 anni, Petra Parmesani conquista il 1° gradino del podio.

1° posto anche nelle allieve 4 con Chiara Minelli, seguita da Greta Burgassi,4° classificata.

1° posto anche per Alice Esposito nelle senior 1 ,3° posto per Sofia Biagiotti e 4° per Naike Venturi ,sempre nella stessa categoria .

Infine medaglia d’oro anche per Linda Zambernardi nella categoria senior 2.

E’ questo un ottimo inizio di stagione per le ginnaste della Polisportiva che con questa prova si sono tutte qualificate per la Coppa Toscana, competizione nuova regionale che decretera’ la campionessa assoluta invernale . A questa finale prenderanno parte anche Daria Pezzuto, Ambra Conti ,Melania Santini e Benedetta Campomori gia’ qualificate nella precedente gara di qualificazione .