Podismo: Va a Colgan e Ferraro la "6 Ore della Maremma"

Grosseto: Bella , partecipata e intensa la gara che si è svolta domenica 15 gennaio sulle Mura Medicee di Grosseto. La "6 Ore della Maremma", organizzata dal Maraton club Grosseto e UISP in collaborazione con AVIS ha visto dominare David Colgan, Atletica Castenaso Celtic, che ha prevalso su il forte Giorgio Calcaterra. Le Mura del centro storico grossetano di sono colorate di trecento colori, tanti sono stati i partecipanti alla manifestazione giunta alla 3^ edizione.





Colgan ha percorso nelle sei ore di gara la bellezza di 79 Km e 675 metri, precedendo Calcaterra che si è invece fermato a quasi 76 Km. Terzo assoluto, Andrea Orsi, con 73 Km. e 393 metri. Quarta assoluta è stata Francesca Ferraro con circa 71 Km e mezzo. Podio femminile anche per da Giulia Petreni, soc. Il Ponte Scandicci (64,659 chilometri) e Sara Pastore, Calcaterra Sport (63,380 chilometri).

Anche la staffetta ha dato spettacolo: ben 19 sono state quelle iscritte che hanno partecipato. Alla fine ha vinto l’Atletica Costa d’Argento con Jacopo Boscarini, Gabriele Lubrano, Christian Fois, Fiorenzo Costanzo, Elvio Civilini e Francesco Iacomelli che assieme hanno percorso 87,513 Km. Al secondo posto i "Supereroi" con la 85,785 Km, mentre la terza piazza è andata alla Mens Sana Runners squadra nera con 81,587 Km..

"A Grosseto è stata una bellissima giornata di sport, con 173 ultramaratoneti e 114 staffettisti che sono giunti al traguardo: impegnativa ma perfetta l’organizzazione di Marathon Bike e Uisp, che ha ricevuto i complimenti dai podisti giunti da tutta Italia", si apprende dal sito della UISP Grosseto.

"Alla fine della sua fatica il vincitore Colgan ha chiesto una foto al campione Giorgio Calcaterra. “Ho battuto un mito, un esempio per tutti noi i podisti – ho sorriso – quindi ci tengo ad avere una foto insieme”. “E’ stata un’esperienza bellissima – ha aggiunto – ho disputo i Mondiali alle Hawaii a metà ottobre e ho ripreso ad allenarmi con l’idea di fare la maratona di Bologna: le gambe hanno retto bene. In una gara suggestiva, per niente monotona”. “Davvero una splendida corsa – ha confermato Calcaterra – molto ben organizzata. Bello incontrare gli atleti durante il circuito: Grosseto è bella e correre qui mi ha fatto davvero piacere”. Per Calcaterra non è la prima volta in Maremma: “Qui ci sono gare importanti, in una terra magnifica. Quindi unisco le due cose”. Tra le donne si è confermata Francesca Ferraro: “Ho percorso un chilometro in più dell’anno scorso e quindi sono molto soddisfatta, davvero felice di aver fatto il mio personale – ha detto – In questa gara i saliscendi ti distruggono le gambe, ma è davvero molto bella”.Bilancio conclusivo affidato a Elena Rossi, ultramaratoneta del Marathon Bike e responsabile dell’organizzazione: “E’ stata davvero una splendida giornata. Vedere i partecipanti tutti entusiasti ripaga di tanti sforzi. Sentirci dire che è una delle migliori ultramaratona in Italia – ha concluso – ci riempie d’orgoglio”. “Un ringraziamento particolare alle istituzioni locali e ai maggiori sponsor come la Banca Tema, Ascensori Sem, Porto di Maremma e la ditta Tosti di Castel del Piano”. (fonte http://www.uispgrosseto.it/2023/01/16/colgan-e-ferraro-conquistano-la-6-ore-della-maremma/)

Alle premiazioni tra le autorità erano presenti l'On.le Fabrizio Rossi, vicesindaco e assessore allo sport del comune di Grosseto, l'assessore alla cultura, Luca Agresti, il direttore generale di Banca TEMA, Fabio Becherini e il presidente provinciale della UISP Grosseto, Sergio Perugini. A presentare le premiazioni il giornalista e presidente dell'AVIS provinciale Carlo Sestini.

