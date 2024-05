Play-off serie D: Grosseto-Livorno si gioca domenica alle 17:30

Grosseto: La società rende noto che la gara Grosseto-Livorno, valida per la semifinale play-off del campionato di Serie D Girone E, si disputerà domenica 12 maggio 2024 con fischio di inizio alle ore 17.30.



La partita dello Stadio Carlo Zecchini avrà la formula dell’eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari verranno effettuati i tempi supplementari. Se il pareggio dovesse persistere anche al 120’, sarà il Grosseto ad avanzare alla finale play-off, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

Le modalità di vendita dei biglietti per assistere all’incontro del Grifone con i labronici saranno comunicate nei prossimi giorni. Non saranno valide le tessere stagionali di abbonamento.

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri