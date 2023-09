Più sicurezza a scuola, in arrivo una nuova scala antincendio per la scuola Alighieri

Grosseto: Una nuova scala antincendio per migliorare le condizioni di sicurezza del plesso scolastico ed offrire agli studenti, personale docente e scolastico una nuova via di ingresso e uscita in caso di pericolo. L’ intervento di messa in opera della nuova struttura, dal valore complessivo di 60 mila euro, interesserà la scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” di via Meda.



Soddisfatti il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi, i quali affermano: “La nostra Amministrazione ha da sempre avuto come obiettivo il miglioramento dei plessi scolastici grossetani e la messa in sicurezza di coloro che li vivono quotidianamente. In questo senso, i numerosi lavori di manutenzione e gli investimenti fatti negli anni ed in programma per il prossimo futuro lo testimoniano”.