Pitigliano underground, un nuovo appuntamento

Redazione Cantine monumentali aperte, degustazioni e visite guidate. Pitigliano: Sabato 20 maggio nuovo appuntamento con “Pitigliano Underground” alla scoperta delle cantine monumentali scavate nel tufo, attraverso la visita guidata e la degustazione di vino e prodotti tipici del territorio. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Cantine del Tufo di Pitigliano con il patrocinio del Comune ha come obiettivo quello di far conoscere il fascino della parte sotterranea del centro abitato. Il programma prevede il ritrovo alle ore 10 davanti all’ufficio turistico in piazza Garibaldi per raggiungere la prima tappa del percorso che è la cantina monumentale “Il Caveau Restauraunt” con degustazione guidata dei vini Villa Corano. Seguirà la visita guidata al centro storico di Pitigliano e alla Cantina monumentale della Fratta. Alle 13:30 è in programma la tradizionale merenda toscana con la visita alla cantina monumentale della Cantina di Pitigliano e degustazione guidata dei vini Cantina di Pitigliano. Infine, visita alla cantina monumentale Narcisi & Bussi, con degustazione di dolci tipici della tradizione e vin santo.

Il costo dell'esperienza è di 30 euro a persona. (Numero minimo di partecipanti 15 persone). Info e prenotazioni: 328 5455002- 327 3583559 / associazionecantineneltufo@gmail.com





