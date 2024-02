Pitigliano: casa dell’acqua ed ecocompattatore, ecco i numeri

L’assessore all’Ambiente Serena Falsetti soddisfatta: “Ringraziamo i cittadini che utilizzano questi sistemi per ridurre l’utilizzo della plastica e per riciclarla.”



Pitigliano: Nel 2023 sono stati erogati oltre 77mila litri d’acqua tra naturale e gassata, che equivalgono a circa 51mila bottiglie di plastica da 1 litro e mezzo risparmiate in un anno. È quanto indica il report relativo all’utilizzo della casa dell’acqua, installata a Pitigliano, presso Largo Sant’Anna.

Questi numeri riflettono non solo un risparmio economico per i cittadini che non hanno acquistato le bottiglie, ma anche una notevole riduzione dell'impatto ambientale dovuto al minor consumo di plastica.

Altrettanto significativo è il dato sull’utilizzo dell’ecocompattatore installato nei pressi del Carrefour: secondo i numeri forniti dal supermercato al Comune, in questa postazione sono stati raccolti oltre 2200 chilogrammi di bottiglie Pet, nell’arco di un anno.

“Questi risultati confermano l’impegno di molti cittadini pitiglianesi nell’adozione di pratiche sostenibili. – afferma Serena Falsetti vicesindaca e assessora all’Ambiente di Pitigliano – Sono l’esempio concreto di come ogni piccola azione quotidiana, se sommata a tante altre, possa fare la differenza ed avere un grande impatto sull’ambiente. I risultati sono incoraggianti e ci spronano a continuare su questa strada, supportando e sviluppando iniziative simili.”

“Rimane alta l’attenzione sulla raccolta differenziata - prosegue Serena Falsetti – poiché siamo ancora a percentuali troppo basse, e sul grosso problema degli abbandoni. C’è ancora molto da lavorare, bisogna insistere con le campagne informative e di sensibilizzazione sulla corretta separazione dei rifiuti. Resta fondamentale la collaborazione dei cittadini per assicurare che la raccolta differenziata diventi una pratica sempre più diffusa e accurata. Ma è giusto sottolineare anche gli sforzi di chi ha a cuore l’ambiente e sicuramente ci sembra un buon segnale il dato sull’utilizzo della Casa dell’acqua e dell’ecocompattatore.”

