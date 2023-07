Attualità Pista ciclopedonale interrotta per lavori in viale Sonnino 5 luglio 2023

Grosseto: Da lunedì 10 luglio fino e non oltre martedì 8 agosto in Viale Sonnino, nei pressi del civ.11 e per tutta la lunghezza dell'occupazione, è interrotta la pista ciclopedonale ivi posta, per la realizzazione di interventi edili. Il transito pedonale e ciclabile verrà deviato nel tratto di marciapiede non interessato dall'occupazione, di almeno mt. 1.00 di larghezza e secondo le normati vigenti.

