Pista ciclo pedonale argine Fiume Ombrone, modifiche alla circolazione

Grosseto: Da lunedì 28 agosto fino a venerdì 8 settembre, escluso i giorni di sabato e domenica, nella pista ciclo pedonale argine in destra idraulica del Fiume Ombrone, tratto compreso dalla rampa in corrispondenza della Strada Magenta fino alla rampa in corrispondenza della Strada della Voltina, è istituito il divieto di transito ai velocipedi (eccetto i veicoli a servizio dell'intervento) e ai pedoni al fine di consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di indagine di controllo.



Restano garantiti gli accessi alle eventuali proprietà private dove presenti.

Prestare attenzione.