Piombino: tutte le modalità per segnalazioni relative al servizio di raccolta rifiuti

Piombino: In questo periodo particolarmente intenso per la presenza sul territorio di molti turisti e visitatori che si aggiungono alla popolazione residente, l’Amministrazione comunale di Piombino e Sei Toscana ricordano le modalità corrette per segnalare disservizi o presentare reclami per il servizio di raccolta dei rifiuti, nell’ottica del miglioramento continuo di un servizio così importante per la comunità.



Sei Toscana, infatti, mette a disposizione il numero verde 800 127 484, gratuito sia da rete fissa che da mobile. Attraverso il numero verde oltre a richiedere informazioni sui servizi attivi, l’utente può segnalare abbandoni, comunicare malfunzionamenti e richiedere la riparazione delle attrezzature. Inoltre, è possibile inviare reclami e segnalazioni di disservizi (come ad es. la mancata esecuzione di un servizio di raccolta o spazzamento) compilando il modulo sul portale di Sei Toscana alla pagina https://seitoscana.it/segnalazioni-reclami. Utilizzare i canali giusti è il modo più efficace per ottenere il miglioramento del servizio, anche con la collaborazione dei cittadini.