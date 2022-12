Dalla regione Pioggia e temporali: giovedì 15 dicembre codice giallo in tutta la Toscana 14 dicembre 2022

Alessandro Federigi Firenze: Un nuovo codice giallo che interesserà in modo articolato tutta la Toscana nella giornata di domani, giovedì 15 dicembre, è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. I fenomeni attesi, causati dalla vasta perturbazione presente su tutta l’area mediterranea centro-occidentale, sono soprattutto piogge e temporali forti. Per rischio idrogeologico del reticolo minore la vigilanza scatterà dalle 12 di domani, giovedì, fino alla mezzanotte ed interesserà tutto il territorio regionale, mentre per rischio idraulico del reticolo principale il codice giallo avrà durata dalle 18, sempre di domani, fino alla mezzanotte e riguarderà le aree del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la zona costiera a sud di Livorno, con i bacini del Fiora e dell’Ombrone grossetano, la Lunigiana e tutta la valle del Serchio. Il codice giallo per temporali forti, infine, interesserà dalle 12 fino alla mezzanotte di domani tutto il Valdarno, Val di Bisenzio, costa centro-sud e Arcipelago, Lunigiana, Mugello, Romagna toscana, tutta la Valle de Serchio e Versilia. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici





