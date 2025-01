“Pillole di psicologia”, le “Terapie biorigenerative per il benessere psico-fisico dell'individuo”

Sabato 18 gennaio, alle 17, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia

Tarquinia: Le “Terapie biorigenerative per il benessere psico-fisico dell'individuo” sarà il tema del nuovo incontro di “Pillole di psicologia”, il ciclo di appuntamenti informativi ideato e organizzato dalla psicologa Claudia Rossetti, in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e con il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Ministero della Cultura (Mic). Se ne parlerà sabato 18 gennaio, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, con la dottoressa Rita Brandi, medico oncologo, ozonoterapeuta ed esperta in medicina biorigenerativa, e la stessa dottoressa Rossetti, che si soffermeranno sullo stato cellulare influenzi quello psichico, per poi proseguire con l'ozonoterapia nel trattamento della depressione e della sindrome da stanchezza cronica e, infine, spostare l’attenzione sulla questione della terapia bioinfusionale, con le sue applicazioni e il meccanismo d'azione.