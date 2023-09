Cultura Pif e il musical "Van Gogh Cafè" al Teatro Moderno di Grosseto 10 settembre 2023

Redazione

Grosseto: Saranno due gli spettacoli che Patagonia Pictures porta in scena a Grosseto presso il Teatro Moderno, Pif in “Momenti di trascurabile infelicità” e il musical “Van Gogh Cafè”. Ed è già possibile acquistare i biglietti, approfittando della promozione su Ciaoticket “prendi due spettacoli per due persone” se acquisti entro il 30 settembre. Il musical “Van Gogh Cafè” è un’opera dedicata al pittore Vincent Van Gogh ed è raccontata attraverso lo scambio di lettere con il fratello Theo. Il musical “Van Gogh Cafè” sarà al Teatro Moderno di Grosseto mercoledì 6 Novembre 2024 alle ore 21.00. Francesco Piccolo e Pif portano in scena lo spettacolo Momenti di trascurabile (in)felicità, e da tale incontro nasce un racconto sulla bellezza della vita di tutti i giorni – spesso data per scontata – e su dettagli, abitudini e momenti quotidiani che facilmente dimentichiamo. Francesco Piccolo e Pif saranno al Teatro Moderno di Grosseto sabato 6 aprile 2024 alle ore 21.00.

