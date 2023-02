Pier Paolo Pasolini: il cinema come esperienza filosofica

Viterbo: Giovedì 2 marzo alle ore 17 presso la libreria “Etruria” in via Matteotti 67 a Viterbo, nell’ambito delle attività organizzate dalla Società Filosofica Italiana – sezione “Pasquale Picone” di Viterbo e in collaborazione con il Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia, si svolgerà un incontro sul tema “Il cinema come esperienza filosofica” al quale prenderanno parte:



Luciano Dottarelli, che parlerà di Cinema, vita, filosofia e poesia prendendo spunto da Che cosa sono le nuvole?, un prezioso cortometraggio di Pier Paolo Pasolini con Totò, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Domenico Modugno.

Sara Ovidi, che svilupperà i principali temi affrontati nel suo libro Il cinema di Pasolini. Elogio dell’antimodernità, pubblicato da Intermedia Edizioni. L’incontro sarà introdotto da Giovanni Battista Maria Marcoaldi, presidente della Sezione SFI di Viterbo. Interverrà Claudio Lattanzi, titolare di Intermedia Edizioni.

Luciano Dottarelli, presidente del Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia, ha sempre coniugato il lavoro didattico e di ricerca con un forte impegno civile. Attualmente è docente invitato presso l’Istituto Universitario “Progetto Uomo” (IPU) di Montefiascone e la Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. I suoi interessi teorici sono rivolti all’epistemologia, alla pratica filosofica e all’ecosofia.

Sara Ovidi è laureata in Filologia moderna all’Università della Tuscia. Studiosa di letteratura, è appassionata di storia e cultura della Tuscia.

La casa editrice Intermedia Edizioni, fondata nel 2010, si occupa di saggistica, narrativa, libri per l'infanzia, turismo, poesia con una ricca varietà di collane in continua crescita.

Particolare attenzione viene rivolta alla cultura locale con un costante impegno rivolto a valorizzare le espressioni dei territori nelle varie regioni.