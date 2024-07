Pienone per la Sagra della Pecora a Civita Castellana

Nuovo appuntamento nel weekend



Civita Castellana: Grande successo per la prima settimana con la Sagra della Pecora a Civita Castellana. Migliaia i piatti serviti, oltre 2500 le persone presenti e tantissimi complimenti agli organizzatori per il cibo di qualità ed i prezzi popolari.

Nuovo appuntamento nel prossimo weekend: da venerdì 19 a domenica 21 luglio. Nella location all’aperto di viale Fiume Treja, saranno allestiti i maxi gazebo e le enormi griglie per la cottura degli arrosticini e sarà possibile gustare piatti da leccarsi i baffi.

Il segreto del successo è da ricercare nelle pietanze cucinate secondo le antiche ricette, nei costi contenuti (circa 18 euro per un menù completo) ed, infine, nelle serate allietate da musica dal vivo. In carta, maxi antipasto del pastore, gnocchi al castrato e all’amatriciana, ravioli di pecora, pecora alla brace e alla callara, polpette di pecora, salsicce di maiale, arrosticini, costolette fritte.

Previsti anche menù per celiaci preparati in uno spazio specifico per evitare la contaminazione ma anche pietanze alternative alla pecora per chi non ama questo tipo di carne. La zona è dotata di ampio parcheggio e di uno spazio attrezzato per i camper in via Terni, a poche centinaia di metri dalla sagra. La manifestazione, alla 13° edizione, è organizzata dall’associazione Sagra della Pecora in collaborazione con il Comune di Civita Castellana. Per info: 366-2356728

Questi gli ospiti del secondo fine settimana:

venerdì 19 luglio Stranavoglia

sabato 20 luglio Cosmic Girls DjMisael

domenica 21 luglio Gianni Drudi