Piccoli elettrodomestici: a Grosseto altri tre box di raccolta

In città e a Marina sono a disposizione dei cittadini quattro nuove attrezzature per la raccolta dei piccoli Raee. Il sindaco: “Un servizio in più per la comunità”



Grosseto: A Grosseto arrivano i nuovi box per la raccolta dei piccoli Raee (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Dopo quello posizionato nel parcheggio compreso fra via Inghilterra e via Unione sovietica inaugurato pochi giorni, Sei Toscana posiziona altri tre contenitori, due in città e uno a Marina di Grosseto.





I box, che sono utilizzabili dai cittadini con 6Card, la tessera che associa ogni conferimento ad una singola utenza Tari, si trovano in via Giusti e via Grieg a Grosseto e in via IV Novembre a Marina di Grosseto.

“Il servizio rivolto ai cittadini viene così ulteriormente potenziato – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: oltre a Grosseto andiamo a coprire anche Marina, così da dare risposte a una delle nostre frazioni, in attesa che tutto il territorio sia servito”.





Nei box è possibile conferire piccoli elettrodomestici come asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro, minipimer e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche come cellulari, tablet, tastiere, mouse, pc portatili, piccole stampanti, fotocamere, ecc. Per utilizzare i contenitori è necessario avere la 6Card, la tessera che associa ogni conferimento ad una singola utenza Tari.

I grandi Raee (come elettrodomestici, televisori, impianti stereo, ecc.) devono essere conferiti al centro di raccolta di via Zaffiro oppure possono essere ritirati a domicilio chiamando il numero verde di Sei Toscana 800127484 o compilando l’apposito modulo sul sito www.seitoscana.it.