Piano strutturale, Lega: "Giusto dare un più di tempo ai cittadini prima di adozione"

Grosseto: "Sull’adozione del piano strutturale tanto atteso dalla città di Grosseto la Lega ha le idee chiare: diamo ancora un po’ di tempo ai cittadini”. Con queste dichiarazioni la Lega sostiene il Presidente della Quarta commissione Alfiero Pieraccini nel rinviare a settembre l’adozione del piano strutturale, facendo di fatto slittare l’argomento che sarebbe stato affrontato nel prossimo consiglio comunale programmato per fine luglio.



"La decisione è stata maturata dopo una riunione del nostro direttivo intercomunale - commentano i dirigenti del partito - con un obiettivo ben preciso, quello di ascoltare le esigenze della città e portare queste esigenze all’interno del nuovo regolamento di cui si doterà Grosseto". "Con l’adozione del piano strutturale e le clausole di salvaguardia, di fatto decadono i permessi a costruire per chi non ha iniziato i lavori, per questo diamo qualche settimana di tempo in più, affinché gli interessati possano recepire quanto previsto dal nuovo strumento urbanistico", aggiunge Tornusciolo, consigliere comunale e commissario della quarta commissione.

"Anche in questo caso la Lega – afferma Alessandro Bragaglia segretario comunale - si pone attraverso il presidente di Commissione, commissari e consiglieri comunali come un interlocutore dei cittadini per comprendere quelle che saranno le nuove misure del Piano strutturale e gli atti che verranno successivamente adottati per renderlo operativo. Riteniamo che atti di questa portata, che incidono sul futuro della città e che hanno un iter molto lungo possano slittare di qualche settimana se questo serve a meglio illustrarli a chi, poi, dovrà confrontarcisi quotidianamente. Come Lega vogliamo continuare ad essere un punto di ascolto importante per tutti, sull’urbanistica, come su tutte le altre materie che incidono sulla vita di Grosseto”.