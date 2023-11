Petrucci (FDI): Violenza conto le donne: "La battaglia del nostro tempo”

Roma: Prevenzione rafforzata, processi più veloci, potenziamento dell’istituto dell’ammonimento, misure cautelari e braccialetto elettronico. Il Governo c’è e, inoltre, prosegue nel campo della sensibilizzazione e del lavoro sul piano culturale, aumentando tra le altre cose i fondi da destinare ai centri antiviolenza e alle case rifugio su tutto il territorio nazionale. La lotta alla violenza contro le donne è la battaglia del nostro tempo, è il cammino che dobbiamo percorrere senza cedimenti per superare l’orrore a cui non dobbiamo mai abituarci. Le istituzioni devono lavorare insieme e, in tal senso, l’unione dimostrata in Senato in occasione dell’approvazione del ddl di contrasto alla violenza sulle donne è un buon segno.

Scuola, famiglia e supporto psicologico sono gli altri grandi alleati. Sappiamo bene che la strada è lunga e difficile ma non ci fermeremo: lo dobbiamo a Giulia, Annalisa, Concetta, Rossella, a tutte le altre donne che hanno trovato la morte e a quelle che, dopo aver denunciato, ora si stanno rialzando. È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione per i diritti delle Donne presso l’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo