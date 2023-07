Petrucci (FDI): "Grazie a sottosegretario Prisco per visita a Grosseto e Maremma"

Grosseto: “Non una semplice visita di cortesia, bensì un appuntamento dai risvolti veri e concreti per parlare del nostro territorio e delle sue traiettorie di potenziamento, in particolar modo nel settore dei Vigili del Fuoco. È stato un piacere accogliere a Grosseto l’on. Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega ai Vigili del Fuoco”. Con queste parole, la senatrice Simona Petrucci esprime gratitudine al sottosegretario Prisco che, dopo l’incontro al presidio di Ansedonia, ha voluto visitare la caserma del Comando provinciale del VV.FF. di Grosseto dove è stato accolto, oltre che dalla stessa senatrice, dal comandante Pietro Vincenzo Raschillà, dal prefetto Paola Berardino e dal vicesindaco di Grosseto Bruno Ceccherini.



“Gli incontri di oggi in Maremma e a Grosseto – prosegue Petrucci – sono la dimostrazione di quanto il governo italiano guardi con estremo interesse alle dinamiche del nostro territorio, intercettando con tempestività tutte le occasioni di crescita. Ne è prova proprio quanto accaduto questo pomeriggio al Comando provinciale, in cui abbiamo potuto confrontarci sulle grandi potenzialità di questo presidio, dal punto di vista della qualità degli interventi ma anche del personale. Dopo aver ringraziato i nostri Vigili del Fuoco per la loro opera di prevenzione e gestione delle emergenze, specialmente in un territorio delicato come è la Maremma, la visita si è conclusa con un colloquio tra lo stesso sottosegretario e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Grazie ancora al sottosegretario Prisco – conclude – per la sua tangibile attenzione ai bisogni di Grosseto e della provincia”.