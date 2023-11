Pesca dilettantistica, il presidente Giani promulga la nuova legge

Firenze: Il presidente della Regione Eugenio Giani ha promulgato la nuova legge regionale sulla pesca dilettantistica nelle acque interne proposta dalla giunta e approvata dal consiglio regionale il 24 ottobre scorso. Grazie alla nuova legge saranno meglio disciplinati le modalità di rilascio delle concessioni, gli obblighi dei concessionari, le attività dei pescatori dilettanti e la gestione delle risorse ittiche.



"La nuova normativa - commenta il presidente Giani - agevolando la presenza delle associazioni impegnate nella gestione delle acque interne e della pesca dilettantistica, si propone di valorizzare e promuovere il territorio e il turismo legato alla pesca sportiva".

"Grazie a questa nuova legge, la numero 40 del 31 ottobre 2023 - prosegue Giani - la Regione rilascerà concessioni a titolo gratuito per una durata fino ad un massimo di dieci anni, per le attività di pesca delle associazioni dilettantistiche di rilievo nazionale. Le associazioni interessate dovranno svolgere attività di vigilanza nel contesto di un piano programmatico ed economico di gestione delle acque oggetto di concessione. Tutto questo servirà non soltanto a regolare l'accesso dei pescatori all'area, ma anche a creare un equilibrio ambientale, con il controllo sui ripopolamenti e sulla tutela del patrimonio ittico".

L'attività di concessione sarà senza fini di lucro, il concessionario potrà richiedere pagamento tessera e eventuali tesserini autorizzativi.