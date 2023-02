Salute Per San Valentino in Maremma una giornata speciale per donare il sangue 10 febbraio 2023

10 febbraio 2023 140

140

Redazione Grosseto: Per martedì 14 febbraio, Giornata di San Valentino, i centri trasfusionali degli ospedali di Grosseto, Massa Marittima, Castel del Piano, Orbetello e il distretto sanitario di Follonica, organizzano una giornata speciale per la donazione di sangue dalle ore 7.30 alle 12. L'iniziativa ha l’obiettivo di invitare nuovi donatori e promuovere il valore della donazione, che necessita sempre di più sangue e plasma. “Per San Valentino è l’occasione per celebrare l’amore con una donazione di sangue – spiega la dottoressa Silvia Ceretelli direttrice Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale di Grosseto -, per questo invitiamo le coppie (amici, innamorati, fratelli, genitori e figli), perché l’amore ha solo un colore che è il rosso. Attenderemo tutti, con una speciale forma di accoglienza e in un momento dove l'emergenza sangue rappresenta una criticità che è diventata quotidiana. Far conoscere l'importanza della donazione al fine di reperire nuovi donatori rappresenta per noi un nostro preciso impegno”. Per chi vuole donare lo può fare attraverso le associazioni di donatori oppure chiamando direttamente i centri trasfusionali: Grosseto tel. 0564 485235, Massa Marittima e Follonica 0566 909292, Castel del Piano tel. 0564 914674, ospedale di Orbetello 0564 869111.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Per San Valentino in Maremma una giornata speciale per donare il sangue Per San Valentino in Maremma una giornata speciale per donare il sangue 2023-02-10T11:36:00+01:00 226 it Martedì 14 febbraio, Giornata di San Valentino, i centri trasfusionali degli ospedali di Grosseto, Massa Marittima, Castel del Piano, Orbetello e il distretto sanitario di Follonica, organizzano una giornata speciale per la donazione di sangue PT1M /media/images/sangue-avis-donatore-4.jpg /media/images/thumbs/x600-sangue-avis-donatore-4.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 10 Feb 2023 11:36:00 GMT