Per l'Under 19 dell’Atlante Grosseto continua il sogno scudetto

Redazione Grosseto: Sicuramente la stagione sportiva 2022/23 per l’Atlante Grosseto, questa che sta per concludersi è da scrivere nel libri della Società Grossetana con il colore rosso vivo, dal momento che le due squadre, ambedue allenate da Alessandro Izzo, la formazione che ha partecipato al campionato Nazionale di Serie “B” di calcio a 5, ha conquistato sul campo la promozione in Serie “A2”, mentre l’Under 19, dopo aver vinto il proprio campionato, si è superata vincendo anche la semifinale dei play-off contro il Fucecchio e la finale battendo nettamente anche il Pontedera.

Ora per i ragazzi grossetani, che essendo già classicatosi tra i primi sedici in Italia, il cammino si fa sempre più arduo, dato che iniziano gli scontri a livello nazionale e proprio domenica pomeriggio, con inizio alle 15, al Palabombonera attendono la visita degli emiliani del Modena Capezzo che hanno superato prima il Cesena e nella finale ha avuto la meglio nei confronti dell’Olimpia Regium di Reggio Emilia. Ma per parlare ed entrare nel merito di questa importante partita, sentiamo il tecnico Alessandro Izzo al termine dell’allenamento del venerdì sera. - Ciao Alessandro, vinto il campionato, poi successi anche nella semifinale e finale dei play-off rispettivamente contro Fucecchio e Pontedera, ora possiamo sognare in grande domenica prossima ricevendo il temibile Modena Capezzo? «Si è verità, i miei ragazzi sono stati eccezionali fino ad oggi e a loro vanno i miei elogi e quelli di tutta la società, ma io che li conosco molto bene ti assicuro hanno ancora tanta, tanta fame e io sono con loro, abbiamo superato brillantemente la finale play-off del nostro girone, i ragazzi sono stati bravi, hanno vinto e convinto, adesso arriva a Grosseto il Modena che ha superato il Cesena e l’Olimpia Regium nella finale e sarà una bella sfida. Conosco molto bene i modenesi, hanno individualità importanti e una identità di gioco, però sono convinto che se la mia squadra interpreterà bene la gara, usciremo con un risultato positivo, ovvero la qualificazione. Loro vorranno scrivere nuovamente la storia, noi siamo carichi e faremo una grande gara». Questi sono i giocatori convocati dal tecnico Alessandro Izzo che si dovranno trovare alle 11:30 presso il Bar Sport in via Felsinea a Grosseto (di fronte allo stadio): Guarducci, Pittaro, Agnelli, Serghej, Galeota, Poggiaroni, Kacper, Lessi, Cardone, Didac, Jesus. Queste le designazioni arbitrali della suddetta partita che inizierà alle 15:00: 1’ arbitro Davide Delgadillo sezione Aia di Pontedera, 2’ arbitro Riccardo Turini sezione Aia di Pontedera, cronometrista Gennaro Marconi sezione Aia di Piombino. La partita verrà ripresa ed irradiata in diretta streaming da Grosseto Sport e Gs Tv e visibile anche sul Canale You Tube, con collegamento alle 14:55, con le telecamere guidate da Mario Fontani, la regia al Palabombonera è affidata a Massimo Fontani, la telecronaca sarà cura di Franco Ciardi, mentre Fabio Lombardi curerà la regia dallo studio centrale. Seguici





