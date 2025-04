Per il periodo di Pasqua tre eventi al Museo di storia naturale della Maremma

Venerdì 18, martedì 22 e giovedì 24 aprile attività istruttive e divertenti tra le sale del museo e all’esterno

Grosseto: Per il periodo di Pasqua al Museo di storia naturale della Maremma sono in programma tre eventi. Si inizia venerdì 18 aprile, dalle ore 16.30, con la “Caccia al tesoro” nelle sale del museo: l’evento per bambini (da 6 a 10 anni) e famiglie è interamente dedicato al “mondo naturale”, con curiosità e peculiarità tutte da scoprire, attraverso “giuste” risposte ai tanti enigmi proposti. Il costo dell'evento è 6 euro ed occorre la prenotazione.

Il secondo appuntamento è per martedì 22 aprile, dalle ore 16.30, con l’evento “Non perdiamo la bussola!”; l’evento per bambini, ragazzi e adulti prevede l’attività di orienteering (con bussole e mappe) che si svolgerà all’interno delle sale e del giardino del museo per poi spostarsi sulle Mura medicee alla scoperta di curiosità storiche e naturalistiche. Il costo dell'evento è 6 euro ed occorre la prenotazione.

Giovedì 24 aprile dalle ore 21.00 l'ultimo evento pasquale con la Serata astronomica, il cui tema è “Asteroidi una sfida per l’umanità”. Il programma prevede la conferenza nelle sale del museo e l’osservazione del cielo (con l’utilizzo di potenti telescopi) a cura degli esperti astrofili Amsa (Associazione maremmana studi astronomici Galileo Galilei). Durante la conferenza verrà esplorato il rischio di collisione con asteroidi e come la comunità scientifica internazionale si sta preparando a questa sfida tra monitoraggio e tecnologie di difesa planetaria. Alla conferenza seguirà l’attività di osservazione del cielo, guidata dagli esperti astrofili. Il costo dell'evento è 10 euro e occorre la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a segreteria@museonaturalemaremma.it o chiamare il numero 0564 488571