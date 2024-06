Politica Per Cinzia Pieraccini "La benfinita", una serata insieme in attesa del voto 7 giugno 2024

Castel del Piano: «Uniti come il simbolo che ci rappresenta - dichiara Cinzia Pieraccini, candidata sindaco di Castel del Piano - e accomuna le memorie, le parole e i racconti con i nostri colori in un’immagine che è visione e unità. La Benfinita non è un approdo, è già un risultato di mesi in cui abbiamo raccolto tanti pensieri e desideri, speranze e idee. Questa campagna elettorale porta con sé la sensazione che uno prova quando beve, assetato, un bicchiere di acqua fresca: è come uscire da un periodo troppo lungo di inerzia. Il nostro è un progetto realizzabile e che guarda al futuro di Castel del Piano. Le tre parole d’ordine, CONCRETEZZA, COMUNITÀ e FUTURO nascono pensando a Castel del Piano fra 15 anni e a un presente in cui si possono costruire azioni che ci permetteranno di crescere: mantenere i servizi , sostenere le imprese e favorire l’insediamento di nuove realtà produttive, così da attrarre anche nuove famiglie. Tutto dovrà essere pensato difendendo la specificità di Castel del Piano e nell’unità dell’Amiata, che ha la necessità di presentarsi insieme su tutti i fronti». Seguici



