Pendolari Orbetello, (Lega): Oggi in commissione audizione treno Orbetello-Grosseto

Orbetello: "Da Trenitalia c'è l'impegno a valutare la possibilità di allestire un treno tra Orbetello e Grosseto al posto dell'autobus sostitutivo che collega la città lagunare a Buonconvento a previsto a causa della chiusura della tratta ferroviaria tra il capoluogo e Siena". Lo afferma il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi al termine della riunione della Seconda Commissione di Palazzo del Pegaso che vedeva l'audizione dei rappresentanti di RFI e di Trenitalia.

"Ho sollevato la questione posta dai pendolari -afferma Ulmi- Erano convinti che il rafforzamento delle corse dell'autobus sostitutivo fosse sufficiente ad alleviare le difficoltà per i viaggiatori, evidenziando che una richiesta ufficiale in tal senso non era pervenuta, dunque non comprendendo che si sta creando, per gli utenti, un disagio nel disagio. Preso atto della domanda che ho posto oggi, e del fatto che questo permane e che i pendolari protestano, da Trenitalia è stato preso l'impegno, a valutare il ripristino del treno una volta verificata la fattibilità in base all'organizzazione degli orari e alla circolazione dei convogli. Per concludere non hanno detto di sì, ma neppure di no e soprattutto hanno preso in carico la richiesta".