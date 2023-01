Politica Pd, oltre mille firme per Fossi segretario toscano 28 gennaio 2023

Redazione Firenze: Sono oltre mille le firme a sostegno della candidatura di Emiliano Fossi a segretario del Partito democratico toscano. La maggior parte sono di semplici militanti del Pd, provenienti da tutte le provincie della Toscana: tra loro donne e uomini, studenti e lavoratori.

Le firme sono state consegnate ieri sera prima delle 18, termine di scadenza per la presentazione delle candidature al congresso regionale del Pd, insieme al documento della mozione intitolato "Una nuova speranza". La candidatura di Fossi è nata nell'ambito della mozione a sostegno di Elly Schlein segreteria nazionale del Pd.





