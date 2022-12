PD Grosseto: Dal Comune assenza di risposte su centro sportivo Roselle

L'intervento a firma dell'Unione comunale PD di Grosseto



Grosseto: "Mentre il Sindaco di Grosseto si esibisce in discutibili balletti sui social, nella sua maggioranza si apre qualche crepa”, afferma l'Unione comunale PD di Grosseto - “Non c’è altro modo di interpretare, infatti, le parole del neo-proprietario dell’US Grosseto che in una intervista rilasciata il 28 dicembre u.s. critica aspramente l’atteggiamento dell’amministrazione comunale rispetto alla squadra della città. Critica in particolare l’assenza di risposte sul centro sportivo di Roselle sul quale erano stati richiesti alcuni lavori straordinari. E’ un intervento, il suo, che segna una frattura significativa nella maggioranza, se consideriamo quanto, prima del suo impegno nella squadra biancorossa, abbia sostenuto il Sindaco, ma mette anche a nudo le palesi incapacità della destra, che ha lasciato da tempo in stato di abbandono la città.

Una destra capace solo di stare in vetrina per nascondere le sue divisioni e l’assenza assoluta di interventi. Una destra che tanto ha utilizzato - sono sotto gli occhi di tutti le foto dell’immancabile Vicesindaco allo stadio - il “Grosseto” come strumento per cercare voti salvo poi ignorarne le necessità quando ci sarebbe da intervenire per lo sport nella città. La distanza tra parole e fatti della giunta comunale è ormai diventata una cosa nota a tanti. Si legge nell’intervista come di fronte ad una iniziativa imprenditoriale che ha evitato il fallimento della squadra c’è chi si limita a gestire l’ordinaria amministrazione. Il bluff di questa destra, fortunatamente, sta emergendo chiaramente. Questa città si merita altro", termina l’intervento a firma dell'Unione comunale PD di Grosseto.