Pd: 'Dal primo settembre riapre la medicina ospedale Pitigliano'

Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto: "Grazie al presidente Giani'



Grosseto: "L'importanza delle scelte di campo: dal 1 settembre riapre la medicina all'ospedale di Pitigliano grazie al presidente Giani. Adesso però è arrivato il momento di delineare la prospettiva dei nostri presidi ospedalieri. Oggi il sindaco Gentili ha indetto una conferenza stampa alla presenza di Giani e di alcuni rappresentanti del territorio per annunciare che dal 1 settembre aprirà di nuovo la medicina all'ospedale di Pitigliano", dice il segretario provinciale Pd Grosseto, Giacomo Termine.





Per questo risultato dobbiamo innanzitutto ringraziare il presidente Giani. Il sindaco Gentili infatti (che è anche presidente della conferenza dei sindaci della zona sud) dopo alcuni incontri non positivi nelle sedi istituzionali di confronto con la ASL ha chiesto aiuto al presidente della giunta regionale. Il presidente è stato determinante nell'azione politica nei confronti dell'azienda sanitaria, permettendo così di individuare una soluzione organizzativa per l'apertura della medicina. Adesso però, come abbiamo già detto nell'iniziativa fatta dal PD ad inizio anno, dobbiamo dare una prospettiva ad ogni presidio ospedaliero della nostra provincia. Per attuare questa ridefinizione dei servizi ospedalieri, alla luce delle grandi problematiche che stiamo vivendo, vi è la necessità di avere idee ben chiare. Fortunatamente il PD ha fatto la scelta di campo giusta nel difendere l'idea di una Toscana diffusa, in cui la difesa servizi ospedalieri nelle aree interne ne è parte essenziale e prioritaria."