PD, Bartolini: “A Marina di Grosseto Comune investa nel parco che ospita il

La proposta del capogruppo del PD nel Consiglio comunale di Grosseto



Marina di Grosseto: Il Comune investa sul parco che ospita il Luna Park a Marina di Grosseto, per trasformarlo in area di pubblico spettacolo permanente, fruibile in sicurezza per tutto l’anno”- E’ questa la proposta avanzata da Davide Bartolini, capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Grosseto, in occasione del Consiglio comunale in cui sono state approvate le modifiche al regolamento per la concessione delle aree destinate alle Attività dello Spettacolo Viaggiante.





“Ormai da 6 anni - spiega Davide Bartolini - per garantire l’apertura del Luna Park a Marina di Grosseto, da giugno a settembre, nell’area individuata dal Comune, il gestore deve sostenere migliaia di euro di investimenti finalizzati a soddisfare le numerose prescrizioni avanzate dalla Commissione di Vigilanza di pubblico spettacolo, ai fini della sicurezza. Il Luna Park è infatti a ridosso della pineta, in una zona considerata dalla Commissione di Vigilanza, ad alto rischio incendi, con innumerevoli prescrizioni richieste per autorizzare l’apertura (presidio vigili del fuoco con autobotte, squadra antincendio a rischio elevato, personale addetto alla vigilanza, dislocamento nell’area di una quantità di estintori carrellati con spese aggiuntive per noleggi e manutenzioni). Tutte queste prescrizioni comportano ingenti spese che sono interamente sostenute dal gestore che è il Consorzio Parco Marina, ogni anno sempre con più fatica”.

“Il Luna Park - prosegue Bartolini - è un’attrazione molto importante per Marina di Grosseto, sia per i residenti che per i turisti, per le famiglie con bambini e per i giovani. Trasformare il parco, che è di proprietà dell’amministrazione comunale, da area destinata ad attività di spettacolo viaggiante in area di pubblico spettacolo permanente consentirebbe di metterlo definitivamente in sicurezza agevolando così ogni anno l’apertura del Luna Park e garantendo al tempo stesso la piena fruizione degli spazi anche quando il Luna Park è chiuso e quindi in primavera e in autunno. Questo comporta da parte del Comune la scelta di sostenere degli investimenti che consentano definitivamente di risolvere i problemi di sicurezza a partire dalla realizzazione di una rete idrica antincendio permanente. Potrebbe essere l’occasione anche per riqualificare il parco dotandolo di una dotazione minima per ospitare spettacoli e concerti”. “Questo sarebbe un intervento da programmare e realizzare quanto prima, – conclude Bartolini – il Comune inizi a investire anche su Marina di Grosseto, visto che ad oggi di risorse, per riqualificare e valorizzare in chiave turistica la nostra bella località balneare, se ne sono viste ben poche.”