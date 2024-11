Pd, apertura Follonica primo corso ITS dedicato a turismo e beni culturali è una bellissima notizia

Follonica: "L'apertura a Follonica del primo corso ITS dedicato al turismo ed ai beni culturali è una bellissima notizia. Si tratta di un risultato importante, ottenuto grazie al lavoro portato avanti nel corso degli anni da Provincia, Comune e Regione insieme alla fondazione Tab e che mette a disposizione del territorio uno strumento di formazione post diploma unico nel suo genere. Come PD ci abbiamo sempre creduto e sottolineiamo il raggiungimento di questo obbiettivo con orgoglio. Un risultato concreto che dimostra come anche a Follonica, le nostre amministrazioni comunali, abbiano operato con lungimiranza, impostando percorsi di cui altri oggi raccolgono i frutti. Archiviata dunque la narrazione che dal passato arrivano solo guai o problemi è lecito iniziare a porsi altri interrogativi.

Ecco alcuni esempi: quali sono le strategie che l'attuale amministrazione comunale intende portare avanti nel settore turistico e, soprattutto, come pensa di svolgere con efficacia e concretezza il proprio ruolo? Il riferimento è al fatto che il Comune di Follonica è capofila di uno dei più importanti ambiti turistici ottimali in Toscana. Si tratta di un ruolo strategico che ha bisogno di essere portato avanti con grande determinazione . Non è solo una "medaglia" da appuntarsi al petto ma è una responsabilità e, soprattutto, un'occasione da non perdere. La sensazione è che ancora non si sia capito sino in fondo l'importanza di questa funzione ed è per questo che, insieme agli operatori del settore, ci attendiamo azioni ed atti concreti. C'è bisogno di visione, iniziative e progetti: l'esperienza legata all'Its sul turismo ed i beni culturali dovrebbe essere un esempio virtuoso. Servono idee chiare e capacità di impostare percorsi e progetti perché a Follonica, oggi più che mai, non servono polemiche ma risposte", termina il Partito Democratico Follonica.