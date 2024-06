Pazzagli (Lega): a Sticciano la Sagra Degli Strozzapreti nella savana

Sticciano: “Uno degli eventi più importanti per Sticciano, la ‘Sagra Degli Strozzapreti’, anche quest’anno in mezzo all’erba alta e alle sterpaglie!” Paolo Pazzagli, commissario Lega per Roccastrada, lamenta la consueta incuria nel taglio delle erbacce nella frazione. “Nonostante le ripetute segnalazioni fatte negli anni dai nostri Consiglieri Comunali e nonostante le promesse elettorali del Sindaco Limatola, pare che nulla sia cambiato nel nostro Comune – ribadisce Pazzagli – La sagra, che peraltro è sponsorizzata dalla stessa Amministrazione, porta in paese diverse centinaia di persone per sera. Purtroppo, però, ad accoglierle ci sono incuria e degrado. Le elezioni sono finite, e con esse, a quanto pare, sono sfumate anche tutte le promesse elettorali. Certo, per il paese, questo non è un bel biglietto da visita e non è neanche una bella figura per il comune e per chi lo rappresenta.”



Pazzagli prosegue con un po’ di sarcasmo: “Spero solo che sia una dimenticanza dell’ultimo minuto dovuta alla frenetica attività dell’Amministrazione Limatola, alla ricerca di nuovi equilibri per la sua posizione di presidente della Provincia, con dimissioni di consiglieri e conseguenti azioni strategiche di ripescaggio di candidati silurati dal voto.”

“Vedere le strade, i marciapiedi ed i parcheggi con l’erba alta e le piante ormai incolte e vittime di incuria – conclude Pazzagli - non è un bel vedere per chi si reca ad un evento che, accanto al buon cibo ed al divertimento, ha sempre avuto come obiettivo quello di promuovere l’immagine del borgo e la sua attrattività. Per questo la cura del verde non dovrebbe essere un fronte di battaglia politica, ma un obiettivo condiviso di buonsenso e di rispetto nei confronti dei cittadini e degli organizzatori della sagra. Purtroppo, se il buondì si vede dal mattino, le prospettive non sono incoraggianti.”