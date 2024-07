Centri estivi: sono ancora aperte le iscrizioni per il secondo turno del mese di Agosto

Roccastrada: Tutti esauriti i posti per il primo turno dei servizi estivi per bambini e ragazzi organizzati dal Comune di Roccastrada in collaborazione con CoeSo Sds ed Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, che da lunedi 1 luglio hanno preso il via sul territorio comunale.



Saranno complessivamente 87 i bambini e ragazzi che si sono iscritti al primo turno e che andranno ad animare i luoghi e gli spazi che l’Amministrazione Comunale ha individuato nelle aree a verde attigue alle scuole elementari di Roccastrada, materna di Ribolla ed elementare di Sassofortino. Questa la suddivisione sul territorio: 36 iscrizioni a Roccastrada (di cui 12 nella fascia di età 3/5 anni e 24 nella fascia di età 6/14 anni), 30 a Ribolla (di cui 8 nella fascia di età 3/5 anni e 22 nella fascia di età 6/14 anni) e 21 a Sassofortino (di cui 6 nella fascia di età 3/5 anni e 15 nella fascia di età 6/14 anni).

Bambini e ragazzi saranno suddivisi per fasce di età rispettivamente dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 14 anni e verranno assegnati a specifici educatori.

“Siamo decisamente soddisfatti per la risposta in termini di adesioni, in crescita costante ogni anno – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola –; è la conferma che i servizi estivi che organizza l’Amministrazione Comunale vengono particolarmente apprezzati dai bambini e ragazzi e costituiscono una risposta concreta ai bisogni delle famiglie. E per fornire una risposta ancora migliore ed un servizio più di qualità ai ragazzi, anche per l’anno in corso sono state previste nelle giornate lunghe le escursioni che per i più piccoli nella fascia di età 3/5 anni saranno effettuate al parco di San Martino a Roccatederighi, mentre i più grandi nella fascia di età 6/14 anni, alterneranno escursioni al Parco di San Martino e gite ad uno stabilimento balneare sulla costa. La riconferma di questa innovazione introdotta già dallo scorso anno è stata accolta con particolare entusiasmo dai piccoli utenti che potranno così beneficiare di un servizio in più che va ad incrementare un’offerta già decisamente apprezzata”.

Si rammenta che sono ancora aperte fino a venerdi 12 luglio le iscrizioni per il secondo turno che si svolgerà dal 1 al 31 agosto.

COME FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SECONDO TURNO (Mese di Agosto): La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione e comprensiva del pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso procedura informatica on line. Questo il link per l’iscrizione: https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/

Sul sito internet del Comune di Roccastrada è possibile reperire l’avviso pubblico contenente tutte le informazioni per l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare il referente del servizio tel. 0564 561244 email: r.toticchi@coesoareagr.it nei seguenti giorni di apertura al pubblico: