Voli aerei: prevista un’estate di ritardi e cancellazioni come non mai. I diritti dei consumatori

I dati Eurocontrol sono implacabili (1). il 2023 è stato l’anno peggiore per i ritardi dei voli aerei (in Europa un quarto dei voli ha registrato un disguido), e le prospettive per quest’anno non sono delle migliori, tant’è che alcune compagnie hanno già messo le mani avanti per allertare i propri clienti (2).



Con questa poco invitante prospettiva, è bene ripassare le norme a tutela di questi disguidi, norme che si applicano per voli in partenza da un Paese Ue e ai voli -effettuati da una compagnia comunitaria- in partenza da un Paese extracomunitario con destinazione Ue.

Negato imbarco (overbooking), cancellazione

Se non si accetta di rinunciare alla partenza in cambio di soldi, si ha diritto:

al rimborso del prezzo del biglietto o ad un nuovo volo che stia bene al passeggero;

assistenza: pasti e bevande e, se c’è da aspettare, albergo e trasferimenti;

compensazione pecuniaria: 250 euro per i voli inferiori a 1.500 Km, 400 euro per i voli superiori a 1.500 km; 600 euro per i voli superiori a 3.500 km (compenso che diminuisce del 50% se l’orario di arrivo del nuovo volo non superi rispettivamente le due, tre o quattro ore). Rimborso in contanti o altro, decide il passeggero. Compensazione non dovuta se il passeggero è stato informato almeno due settimane prima della partenza.

Ritardo del volo

I diritti sono gli stessi di overbooking e cancellazione, ma valgono per ritardi:

di almeno due ore per i voli fino a 1500 Km

di almeno tre ore per i voli fino a 3.500 Km

di almeno quattro ore per i voli superiori a 3.500 Km.

Per le compensazioni pecuniarie sul ritardo del volo non c’è automatismo, ma vanno chieste e, nel caso, fare causa alla compagnia aerea (confortati da una sentenza della Corte di Giustizia europea).

Se la compagnia offre una sistemazione in una classe superiore a quella prevista dal biglietto aereo il passeggero NON e' tenuto al pagamento di supplementi. Se si viene sistemati in una classe inferiore, invece, spetta un rimborso.

Qui tutte le informazioni più nel particolare:

ADUC - Associazione Diritti Utenti e Consumatori