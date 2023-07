Paziente in attesa di ausili sanitari, la Asl risponde

Grosseto: In riferimento alla segnalazione di una paziente in attesa di ausili, mandata in data 29 giugno, ai media locali, ecco la risposta della Asl.

«L'Azienda comprende il disagio della signora, sebbene i motivi non dipendano dai propri uffici competenti. Da una verifica interna, é emerso, infatti, che la ditta, incaricata di consegnare a domicilio gli ausili, non ha rispettato i tempi previsti. Pertanto l'Azienda sta valutando di applicare la penale prevista in questi casi dal contratto con la ditta».