Patchwork & Quilt a Braccagni

Bracccagni: Domenica 5 marzo si è svolto, nelle stanze del centro sociale “Gli Anta”, in via dei Garibaldini al numero 42, il primo incontro mensile dell’Associazione Grosseto Patch & Quilt, aperto a tutte le quilters maremmane e non.



Erano presenti, infatti, quilters provenienti anche da Viterbo e dall’Isola d’Elba.





L’arte del patchwork ha un nutrito gruppo di appassionate a Grosseto che, come nella migliore tradizione americana, si riuniscono per lavorare insieme ad un progetto condiviso, per scambiarsi consigli e suggerimenti per migliorare la tecnica e per portare avanti anche lavori lasciati a metà, chiamati UFO (dall’americano UnFinished Object – oggetto non finito: in altre parole, un progetto non portato a termine).

Gli incontri avranno cadenza mensile e, come già detto, saranno aperti a tutti, non solo alle socie. Il progetto condiviso sarà inviato a chi desidererà partecipare per poter reperire le stoffe ed i materiali necessari alla sua realizzazione.

Questi gli incontri previsti:

16 aprile

7 maggio

11 giugno





Per chi volesse avere maggiori informazioni, può scrivere una mail all’indirizzo grossetopatchquilt@gmail.com o seguire la pagina Facebook dell’Associazione