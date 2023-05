Passalacqua: Invictasauro travolge Fonteblanda

Grosseto: Grazie ad una prestazione esaltante ma con un finale al cardiopalma l'Invictasauro è riuscita ad avere ragione di un buon Fonteblanda e conquistare tre punti pesanti che gli hanno permesso di raggiungere l'Atletico Piombino in vetta al girone B.



La paura è stata tanta per la squadra di Federico Angelini ma anche e soprattutto la fatica dopo l'inizio in sordina nella gara di esordio con i nerazzurri dell'Atletico Piombino, e un nuovo passo falso sarebbe stata una molto grave. Andati sotto nel primo tempo quando Nigido, al 23' ha portato in vantaggio il Fonteblanda, sono arrivate le paure , poi alla ripresa del gioco è entrato in scena Scartabelli, quando a parefggiato al 14', poi al 30' a portato in vantaggio la squadra fino a realizzare il gol della tranquillità, nel recupero al 50', firmando una splendida tripletta.





Ancora una volta si è giocato su un terreno ai limiti della praticabilità, l'ultimo impegno della seconda giornata del girone B, con la posta in palio altissima, Fonteblanda forte dei tre punti in classifica opposto all'Invictasauro a caccia del riscatto.





Grande calcio con due squadre che hanno dato vita ad un confronto ad alto livello, Fonteblanda aggressivo ma con i ragazzi di Angelini non da meno. Poi, dopo che i neroverdi erano riusciti a passare con Nigido, si consumava la svolta, quando Liculescu , al 33' veniva espulso per un fatto su Angelini. Gli ospiti non anno mai mollato dimostrando carattere e soprattutto tenuta atletica.

La ripresa di tutt'altro tono con l'Invictasauro decisa a vendere cara la pelle, come suol dirsi, poi mister Angelini, gioca la carta Scartabelli e proprio l'attaccante grossetano, dava la svolta riuscendo a pareggiare le sorti della gara, al 14' riusciva a trovare uno spiraglio e battere Pennacchi, l'attaccante grossetano appariva in gran forma e al 30' trafiggeva ancora la porta del Fonteblanda che però non si smarriva e reagiva, ma nel recupero al 50', grazie ad una micidiale ripartenza porta a tre le reti di vantaggio per l'Invictasauro che andava a conquistare una meritata vittoria che la porta a raggiungere al primo posto della classifica l'Atletico Piombino.





Stasera il Passalacqua torna in campo con il girone C, di fronte Scarlino e Atletico Maremma, inizio ore 21:15.





INVICTASAURO: Dal Buono, Bigliazzi, Bernardini (45' st Frediani), Tavarnesi, Caoduro (1' st Vecchioni), D'Ovidio, Nelli, Cargiolli (39' st Violante), Maruccia (11' st Scartabelli), Berti, Conti (27' st Sonnini). A disposizione: Leandri, Cappelli, Bruni, Steri. Allenatore: Federico Angelini.

FONTEBLANDA: Pennacchi, Liculescu, Bardi (19' st Fedeli), Toti, Nigido (29' st Passaro), Di Manno, Scala, Fantoni, Calandrino (11' st Peralta), Russo (27' st Giomarelli), Angelini. A disposizione: Marchi, Meravigli, Pampo, Comanac, Massa. Allenatore: Gerardo Cocciolo.

ARBITRO: Stefano Giordano; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Andrea Gentili.

RETI: 23' Nigido; 14' st Scartabelli, 30' st Scartabelli, 50' st Scartabelli.

NOTE: espulso Liculescu al 33' per fallo su Angelini. Ammoniti Toti, Nigido. Calci d'angolo 3-2, per l'Invictasauro

(foto Giacomo Aprili)