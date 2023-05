Passalacqua: Grosseto demolisce Ribolla ipotecando il passaggio turno

Grosseto: Il Grosseto in scioltezza liquida il Ribolla e accede alla fase successiva della 48° Coppa Passalacqua, questo il verdetto del resto annunciato che ha visto prevalere la squadra biancorossa, in maniera netta, sul Ribolla che nulla a potuto nel contrastare la forza della banda di Corti, protagonista di una seconda parte di gara ad alto livello nel corso della quale è riuscita ad imporre il proprio gioco e soprattutto il proprio ritmo mettendo in vetrina delle trame di gran bel gioco. Tutto questo dopo un primo tempo tutt'altro che esaltante con il Grosseto che non riusciva a trafiggere la rete del Ribolla nonostante la superiorità territoriale consistente in un primo tempo “bloccato” fino a quando allo scoccare del 22' Fregoli e Arrigucci erano protagonista di una bellissima azione corale con una conclusione appena sopra la traversa di quest'ultimo. Il Grosseto pressava a lungo alla ricerca del gol che arrivava al 38' grazie ad un colpo di testa ben assestato da parte di Paccagnini. I biancorossi insistevano e due minuti più tardi passavano di nuovo, grazie al bomber Generali.







Grosseto molto più deciso e sicuro dei propri mezzi veniva decisamente alla ribalta nella seconda parte di gara, con manovre limpidi e ficcanti contro le quali il Ribolla stentava a reagire. Un Ribolla dinamico e convincente nelle ripartenze non riusciva però ad impensierire il Grosseto che dopo appena pochi minuti della ripresa metteva in ghiaccio la partita grazie ad un gol di Affabile al 5'. Ma la squadra di Corti tutt'altro che paga del risultato, al 12' andava in rete con il guizzante Fregoli, realizzando un bel pocker.



Girandola di sostituzioni da una parte e dall'altra ma la partita non cambiava più di tanto, anzi era il grifone cercava ancora gloria . Nel frattempo il Ribolla ci provava a reagire colpendo un palo e sprecando situazione quanto mai propizie per riaprire la gara. Al 17' i bianconeri mancavano un gol con la porta biancorossa sguarnita ma senza successo.

Il Grosseto sempre più deciso forzava ancora il ritmo era sempre più pericoloso e al 30' arrivava la quarta rete per merito di Veglianti che poi concedeva il bis al 40'. Il Ribolla cercava la rete per salvare l'onore e questa arrivava al 43' grazie a Martelli che realizzava un bellissimo calcio di punizione.

Era l'ultimo atto di una gara dominata in lungo e largo dai biancorossi firmando un successo che gli permettere di accedere al turno successivo, con merito.

Il Ribolla contro il blasone biancorosso nulla ha potuto. Una buona squadra costretta ad abbandonare la compagnia, al termine di un girone dove è emersa la forza del Grosseto e della Nuova Grosseto, protagonista a sorpresa.

La Coppa Passalacqua torna in campo giovedì 1 giugno con Atletico Piombino e Fonteblanda, per il girone B. Inizio ore 21:15.





GROSSETO 6 - RIBOLLA 1

GROSSETO: Santolini, Fralassi (dal 28' del st. Capoduri), Paccagnini, Affabile (dal 22' del st. Bojnov), Turbanti, Passalacqua, (dal 19' del st. Cipollini) Arrigucci (dal 9' del st. Salvadori), Begnardi, Generali (dal 9' del st. Veglianti), Tenci, Fregoli. A disposizione: Presicci, Veglianti, Bojinov, Cipollini, Salvadori, Zarone, Repola, Capoduri. Allenatore Alberto Corti

RIBOLLA: Muzzi, Palazzesi, Deidda (15' del st. Martelli), Cenni, Forzoni, Vagetti, Mori , Venturi (dal 9' del st. Giacopelli), Muzzi R, Ciacci (dal 25' del st. El Kassam), Khadra (dal 1' del st. Trombini). A disposizione: Bartolommei, El Kassam, Carbone, Cristiano,Martelli, Parrini, Trombini. Allenatore Roberto Ciampolini

ARBITRO: Francesco Signori; assistenti Gabriele Vagheggini, Giacomo Ginanneschi della sezione Aia di Grosseto.

RETI: nel primo tempo al 38' Paccagni, al 40' Generali. Nella ripresa al 5' Affabile, al 12' Fregoli, al 30' Veglianti, al 40' Veglianti, al 43' Martelli.

CALCI D'ANGOLO: 2 a 1 per il Ribolla

(foto Giacomo Aprili)