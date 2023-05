Passalacqua: Fonteblanda liquida il Paganico e vola in testa alla classifica

Grosseto: C'era molta attesa per il ritorno al “Passalacqua” del Fonteblanda nella gara che vedeva di fronte i nero verdi di Cocciolo opposti al Paganico nella gara che concludeva la seconda giornata del girone B sul tappeto verde del “Frida Bottinelli Brogelli” di fronte ad un grande pubblico di appassionati pronti a sostenere le due formazioni.



Il Fonteblanda, grande favorito, ha espresso sin dalle prime battute un bel gioco senza riuscire ad avere ragione di un Paganico volitivo ma non pericoloso più di tanto.

Sin dall'inizio, le due squadre hanno dato vita ad un gioco frammentario e poco incisivo ma con un Fonteblanda che pressava con determinazione gli avversari deciso a centrare il bersaglio giusto. Poche schermaglie e niente più. Poi improvvisamente la gara si è accesa con un Fonteblanda molto deciso con pressing costante.

Poi in tre minuti la svolta, quando Scala è penetrato in area ed è stato atterrato, con l'arbitro che decretava il calcio di rigore Nigido trasformava portando in vantaggio il Fonteblanda, quando scorreva il 32'. Sulle ali dell'entusiasmo, il Fonteblanda affondava ancora alla ricerca del raddoppio che puntualmente arrivava. Scoccava il 36' quando il guizzante Calandrino realizzava il gol del 2-0.

Il Paganico dal canto suo cercava di reagire ma senza grande fortuna e anche nella ripresa la musica non cambiava e i neroverdi già al 6' con Calandrino sfioravano il gol e poi con Scala al 18' che riusciva ad impegnare l'estremo difensore Fantoni. Il Paganico non ci stava a subire e al 20' con Pasquariello sfiorava il gol che avrebbe potuto riaprire il match.

La gara scivolava con il Fonteblanda deciso e sempre più volitivo. La girandola delle sostituzioni non dava nessun effetto per i paganesi. La banda di Nigido e soci volava fino a conquistare il successo quando mai meritato, contro un avversario volitivo ma non troppo fortunato. Finiva così con il Fonteblanda che conquistava il successo e si portava al vertice del girone B.





La Coppa Passalacqua, si fermerà per qualche giorno e riprenderà martedì 9 maggio con le gare del girone C, con Venturina-Atletico Maremma.

FONTEBLANDA: Pennacchi, Toti, Fedeli (dall' 11' dl st,Luculescu), Pssaro, Di Manno, Russo, Scala (dal 1' del st.Angelini), Nigido, Fantoni, Peralta (dal 32' del st. Bardi), Calandrino (dal 35' del st.Pampo). A disposizione: Marchi, Bardi, Angelini, Liculescu, Meravigli, Pampo, Massa, Comanac. Allenatore Gerardo Cocciolo





PAGANICO: Fantoni, Nastro, Norgini (dal 29' del st. Piantieri), Diani, Martellini (dal 24' del st. Pogorelli), Castelli, Vecchieschi (dal 35' del st. V incelli), Bruni, Cherubini (dal 17' del st. Pasquariello), Radi (dal 11' del st. Borracelli), Piraino. A disposizione: Pardini, Borracelli, Ciacci, Marziali, Pasquariello, Pogorelli, Vicelli, Cipriani, Piantieri. Allenatore Giovanni Castelli





ARBITRO: Matteo Cancedda, assistenti Arianna Anello e Francesco Paoli, della sezione Aia di Piombino.

RETI: al 32' Nigido su calcio di rigore, al 36' Calandrino

NOTE: ammonito Diani

ANGOLI: 5 A 1 per il Fonteblanda





(foto Giacomo Aprili)