È aperto il bando 2024/2025 per candidarsi come operatori volontari del Servizio Civile Universale. 10 gennaio 2025

Orbetello: Presso la sede CRI Comitato Costa d'Argento di Orbetello è possibile candidarsi al progetto ''protezione civile: tempestività, efficienza ed efficacia'' che ha come obiettivo la promozione della pace e la tutela dei diritti, riduzione delle ineguaglianze e delle discriminazioni. I posti previsti sono 6 e le iscrizioni scadono il 18 Febbraio alle ore 14:00. Per ulteriori informazioni sul sito della CRI: www.cri.it e su www.politichegiovanili.gov.it Seguici



