Casa, progetto toscano vince bando europeo per costruire quartieri più inclusivi

Urban Housing Coop.net è tra i soggetti vincitori della “call Interreg Europe”: premiato il progetto “Heroes”, finanziamento da 2 milioni di euro. Tancredi Attinà (AD Abitare Toscana e coordinatore Urban Housing Coop.net): “Così costruiamo città più eque e sostenibili”

Firenze: Due milioni di euro stanziati per tre anni (2025-2027) e destinati a supportare i progetti di housing sociale avanzati da un network cooperativo toscano - Urban Housing Coop.net - da sviluppare in tutta Europa.

E' il risultato della partecipazione, vittoriosa, alla “terza call Interegg Europe” da parte del Dipartimento Dida dell’Università degli studi di Firenze, con la Regione Toscana come proponente ed in partenariato con il Fondo housing toscano.

Il nome della proposta risultata vincitrice - in totale sono stati 113 i progetti accolti su 206 domande ricevute - è “Heroes”, acronimo di affordable housing enhancement and regional oversight for european sustainability. L’obiettivo è quello di condividere le best practice e le soluzioni più innovative in tema di housing sociale, lavorando insieme a 10 soggetti (enti e municipalità) e 3 organizzazioni pubbliche, tra Belgio, Ucraina, Lettonia, Ungheria, Olanda, Danimarca, Polonia e Romania. La durata del progetto è di 3 anni (2025-2027) e le azioni previste verranno attivate nella prossima primavera.

Il Fondo Housing Toscano è gestito da Investire Sgr (Gruppo Banca Finnat) e partecipato dal Fondo investimenti per l’abitare di Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cdp), dalla Regione Toscana e dalle principali fondazioni di origine bancaria del territorio di Firenze, Prato, Livorno e Pistoia. La gestione immobiliare e sociale è affidata ad “Abitare Toscana” che attraverso Urban Housing Coop.net, network composto di operatori, fra i quali il Consorzio di cooperative sociali per l’inclusione lavorativa Coob, specializzati e radicati localmente, principalmente del Terzo settore, ha attivato micro-reti e azioni nel territorio per favorire inclusione sociale ed empowerment di comunità di quartiere, dando così risposta sia a bisogni legati all’abitare che al vivere in contesti urbani, dall’accesso ai servizi pubblici locali alla fruizione di servizi evoluti di carattere socio-sanitario e culturale.

“Dopo la pandemia - commentano Tancredi Attinà, AD Abitare Toscana, Maria De Santis Dida Università di Firenze e Michele Vignali (Coob) - la Regione Toscana ha deciso di attivarsi in due direzioni, intervenendo direttamente sul tema dell’housing sociale. Da un lato, con la legge 78/2020, ha voluto investire sulla qualità abitativa nel post Covid, un’era che ci ha insegnato come e quanto si avverta la necessità di spazi più funzionali, aperti e connessi. Dall’altro, tramite la legge 38/2021, si è concentrata sui servizi che questi luoghi devono essere in grado di fornire, per rispondere alla nuove esigenze di chi li abita”.

“La visione che vogliamo portare avanti con Heroes nasce proprio da queste riflessioni: il traguardo è costruire una città più equa e sostenibile, utilizzando come volano l’housing sociale”. Il progetto è stato premiato, in particolare, per la sua capacità di coniugare in modo efficace il modello pubblico - privato promosso dal Fondo - che gestisce oltre 800 alloggi già realizzati e altri 200 in fase di realizzazione - così da rispondere ai nuovi bisogni dell’abitare.

“Adesso - si conclude la riflessione - potremo implementare i meccanismi già in corso incentivando la creazione di percorsi di comunità, che favoriscano gli scambi intergenerazionali ed offrano supporto reale a persone in condizioni di fragilità”.