Partiti i corsi di formazione per le organizzazioni sportive

Grosseto: L’Amministrazione comunale offre gratuitamente un percorso formativo volto a sensibilizzare e a prestare attenzione alla comunicazione, anche non verbale, all'empatia e all'ascolto attivo dei ragazzi che fanno sport. L’obiettivo è quello di individuare prontamente "segnali" di difficoltà relazionali e/o fenomeni di bullismo che risultano più evidenti durante le attività sportive.



Il progetto è rivolto ai tecnici sportivi, agli allenatori, ai preparatori, agli istruttori e agli educatori. A tale percorso psicologico è stato ritenuto opportuno affiancare un secondo corso, quello del BLSD (Basic Life Support Defibrillation).

“Il riconoscimento attribuito all’“Ambito Maremma Toscana Sud” come Comunità Europea dello Sport ci ha spinti ad organizzare questi corsi di supporto a chi educa nell’ambito sportivo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi – siamo molto entusiasti per il riscontro positivo che l’iniziativa ha già ottenuto e speriamo che anche i prossimi appuntamenti registrino questo successo.”

Entrambi i corsi verranno certificati e si svolgeranno in gruppi di 12 utenti nelle giornate di giovedì (pomeriggio sera) o sabato (mattina e pomeriggio), come meglio specificato nel modulo di partecipazione. Per adesso i corsi in programma sono cinque. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali in via degli Apostoli, 11, di chiamare il numero 0564 488 868 /018 / 854 o di inviare un messaggio al seguente indirizzo email. servizi.sociali@comune.grosseto.it