Parte l'attività del calcio Uisp

Al via il calcio a 11 con la Coppa cat 1. Saranno quattro i gironi. Fissata la data della finalissima dei campioni con gara unica sul terreno di via Australia.

Grosseto: Tutto è pronto alla Uisp per il via della Coppa Cat 1, nonché la finalissima Coppa Campioni, che si giocherà in campo neutro sul tappeto verde di via Australia, in gara unica, il 13 ottobre alle ore 21:00 tra Montemazzano e Argentario Amatori.



Diramato dal presidente della Lega Calcio, Francesco Luzzetti, il calendario della Coppa Cat 1, con quattro gironi, che prenderà il via l' 8 ottobre 2022, inizio delle partite alle ore 21:00.

Sono sedici le squadre partecipanti, suddivise nei quattro gironi:

Girone A: prima giornata di andata 10 ottobre ore 21:00 La Disperata - Arci Ca Gavorrano; Torniella - Alberese (a Scarlino).

Girone B: prima giornata di andata 7 ottobre ore 21:00 Chiusdino - Venturina Terme (a Chiusdino); 8 ottobre ore 21:00 Montemazzano - Senzuno (a Riotorto).

Girone C: prima giornata di andata 8 ottobre ore 15:00 Etrusca Vetulonia – Maglianese (a Buriano); 10 ottobre ore 21:00 Argentario - Seggiano (a Porto Santo Stefano).

Girone D: prima giornata di andata 8 ottobre ore 15:00 Granducato del Sasso - Sant'Angelo Scalo (a Sasso D'Ombrone); 10 ottobre ore 21:00 Talamone - Polverosa (a Fonteblanda).

La finalissima dei campioni si svolgerà il 13 ottobre, in gara unica, sul sintetico di Via Australia che vedrà di fronte Montemazzano e Argentario Amatori.